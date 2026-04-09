Durante le festività pasquali si è verificato un incidente a Rimini che ha coinvolto un ragazzo di 12 anni. Il giovane, originario di San Benedetto del Tronto, è rimasto incastrato con il piede in una vasca idromassaggio. Dopo i soccorsi, è stata dichiarata la morte cerebrale del ragazzo. La tragedia ha suscitato grande attenzione nella zona e tra le autorità locali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il drammatico incidente durante le festività pasquali. È stata dichiarata la morte cerebrale di un ragazzo di 12 anni, originario di San Benedetto del Tronto, rimasto incastrato con il piede in una vasca idromassaggio durante il periodo di Pasqua. Il tragico episodio è avvenuto all’interno di un hotel in provincia di Rimini. Le condizioni e il ricovero in ospedale. Dopo l’incidente, il giovane era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Infermi, dove era ricoverato in condizioni estremamente gravi. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, nelle ultime ore è arrivata la conferma della morte cerebrale. La notizia è stata diffusa dall’Ansa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia a Rimini: dichiarata la morte cerebrale del 12enne rimasto incastrato nell’idromassaggio

Rimini, morte cerebrale per il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel. Era rimasto incastrato la mattina di PasquaNon ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, rimasto vittima di un grave incidente nella spa di un hotel a...

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