Precipita nel vuoto muore un giovane foto

Nel quartiere Cavoni di Frosinone, un giovane ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi dopo essere precipitato nel vuoto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. La dinamica resta da chiarire, mentre la comunità si stringe intorno al dolore per questa tragedia.

Dramma nel primo pomeriggio di oggi nel quartiere Cavoni a Frosinone dove, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, un giovane è precipitato nel vuoto. Il violento impatto al suoloIl violento impatto con il suolo ha provocato gravissime ferite. Al momento si sa solamente.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Tragedia alla scuola media ?Calcara? di Marcianise: 12enne precipita nel vuoto e muore

Leggi anche: Marcianise, tragedia alla scuola media Calcara: 12enne precipita nel vuoto e muore. Spunta un bigliettino

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Foto Storiche Uniche! Parte 57

Argomenti discussi: Tragedia sul lavoro in Sicilia: operaio precipita nel vuoto e muore, era originario di Avellino. Prima morte bianca dell’anno; Va a pescare alla Rocca di Manerba, ma precipita e cade nel vuoto: è morto Alain Cortellazzi; Parcheggio del Centro Commerciale, 11enne precipita nel vuoto da 4 metri; Operaio precipita dal tetto e muore sul colpo - POP.

Marcianise: studentessa precipita nel vuoto e muore durante le lezioniTragedia a Marcianise, in provincia di Caserta, dove questa mattina una studentessa di 12 anni è morta dopo essere precipitata dal secondo piano della scuola media che frequentava. L’incidente è ... it.blastingnews.com

Udine, lancia il cane dei vicini nel vuoto. Pepe, 13 anni, muore dopo ore di agoniaLo ha afferrato e lo ha lanciato nel vuoto da un'altezza di quattro metri, la caduta non gli ha lasciato scampo. È morto così Pepe, 13 anni ... dire.it

San Mauro Marchesato: cede il cimitero vecchio, bare precipitate nel vuoto - facebook.com facebook