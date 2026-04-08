Un ragazzo di 15 anni è deceduto durante un allenamento sui campi da tennis di Sambuceto, nell’area metropolitana tra Pescara e Chieti. Secondo quanto riferito, il giovane si è improvvisamente accasciato a terra mentre si stava allenando e sono stati chiamati i soccorsi. I tentativi di rianimarlo sono durati alcuni minuti, ma non sono stati enough per salvarlo. La polizia ha avviato un’indagine sull’accaduto.

Il giovane si è improvvisamente accasciato a terra mentre si stava allenando sui campi da tennis di Sambuceto, nell’area metropolitana Pescara Chieti. Un tennista 15enne è morto oggi nel tardo pomeriggio durante un allenamento: stando a quanto emerso finora, è andato in arresto cardiaco mentre stava giocando a tennis davanti agli occhi del suo coach. L’allenatore e gli altri presenti hanno subito provato a soccorrerlo, anche con l’utilizzo del defibrillatore automatico. Poi l’arrivo del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Pescara, dove poco dopo è deceduto. È stata aperta un’indagine: i carabinieri di Chieti, scrive Repubblica, dovranno verificare l’uso corretto del defibrillatore e se era perfettamente funzionante, ma anche la tempestività dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pescara, tennista 15enne muore durante un allenamento: arresto cardiaco in campo

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