Lunedì sera a Forlimpopoli un ragazzo di 15 anni ha accusato un malore durante una partita del campionato Csi. Immediatamente soccorso sul campo, è stato trasferito in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento d’urgenza. La partita si è interrotta mentre i soccorsi intervenivano per assistere il giovane, che si trovava in condizioni critiche.

Forlimpopoli, 12 marzo 2026 – Momenti di grande apprensione lunedì sera durante una partita del campionato Csi, quando un incidente di gioco ha improvvisamente trasformato una normale gara di calcio giovanile in una corsa contro il tempo per soccorrere e salvare un ragazzo di appena 15 anni. Brutta caduta a terra dopo una parata. Il giovane portiere del Forlimpopoli Calcio 1928, impegnato nella partita contro il Ponte Abbadesse, nel Cesenate, dopo una brutta caduta a terra seguita a una parata, ha accusato un dolore che ha fatto scattare immediatamente l’allarme tra compagni, allenatori e spettatori. Il ragazzo ha chiesto di essere sostituito poi il crollo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malore in campo per un 15enne, operato d’urgenza 15enne

Articoli correlati

Malore per don Nando, ricoverato d'urgenza e operato in ospedaleMomenti di comprensibile apprensione hanno attraversato nelle scorse ore la comunità parrocchiale di San Nicola Vescovo a seguito di un improvviso...

Leggi anche: Malore mentre gioca a calcio con gli amici, 15enne muore in Friuli

Una raccolta di contenuti su Malore in campo per un 15enne operato...

Temi più discussi: Malore in campo per un 15enne, operato d’urgenza 15enne; La rinascita dopo il malore in campo: Il calcio mi manca, sogno il ritorno; Beatrice Valli, malore in campo per il figlio Alessandro: Sono tornata di corsa da Sanremo. La pallonata al petto e come sta ora; Paolo Sciarrillo, accertamenti sul corpo del 52enne stroncato dal malore sul campo da calcio. L'Uls: Capire le cause del decesso.

Beatrice Valli scappa da Sanremo, malore in campo per il figlio di 14 anniOre di apprensione per Beatrice Valli: mentre era a Sanremo, il figlio Alessandro ha accusato un malore durante una partita, costringendola a rientrare d’urgenza ... dilei.it

Malore per il figlio di Beatrice Valli, Alessandro: incidente sul campo di calcio/ Cos’è successo e come staMalore per il figlio di Beatrice Valli, Alessandro: incidente sul campo di calcio durante una partita, cos'è successo e come sta ... ilsussidiario.net

Un malore in casa, a Treviglio, vani i soccorsi. L’amico Erik Molteni: «Altruista e instancabile». - facebook.com facebook

Roberta Sciubba è morta improvvisamente a 64 anni, per un malore. Con il telecronista aveva avuto un figlio, Lorenzo, e condivideva la passione per il golf x.com