Tragedia a Solofra | 32enne trovato senza vita all’alba nella zona Castelluccia
Questa mattina a Solofra un uomo di 32 anni è stato trovato morto all’alba nella zona della Castelluccia, vicino ai Santuari. La polizia è arrivata sul posto e sta indagando sulle cause di questa morte improvvisa. La comunità si sveglia sconvolta per questa perdita improvvisa.
SOLFORA – Tragedia questa mattina, 10 febbraio 2026, a Solofra. Un uomo di 32 anni è stato rinvenuto senza vita all’alba nella zona della Castelluccia, nell’area dei Santuari, alla periferia della città.Il corpo è stato scoperto da un cittadino in passeggiata, che ha immediatamente allertato i.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
