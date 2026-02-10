Tragedia a Solofra | 32enne trovato senza vita all’alba nella zona Castelluccia

Questa mattina a Solofra un uomo di 32 anni è stato trovato morto all’alba nella zona della Castelluccia, vicino ai Santuari. La polizia è arrivata sul posto e sta indagando sulle cause di questa morte improvvisa. La comunità si sveglia sconvolta per questa perdita improvvisa.

