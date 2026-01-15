Tragedia all’alba | uomo trovato morto in strada accanto alla sua bicicletta

Alle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 15 gennaio, un uomo è stato trovato senza vita in strada, accanto alla sua bicicletta. La chiamata ai soccorsi è arrivata da un automobilista di passaggio, che ha segnalato la presenza del cadavere sulla carreggiata. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.