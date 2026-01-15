Tragedia all’alba | uomo trovato morto in strada accanto alla sua bicicletta
Alle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 15 gennaio, un uomo è stato trovato senza vita in strada, accanto alla sua bicicletta. La chiamata ai soccorsi è arrivata da un automobilista di passaggio, che ha segnalato la presenza del cadavere sulla carreggiata. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.
La chiamata ai soccorsi è scattata all’alba di oggi, giovedì 15 gennaio. Il sole non era ancora sorto quando un automobilista di passaggio ha lanciato l’allarme: un uomo era riverso sulla carreggiata e non dava segni di vita.Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, giunti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Tragedia all’alba al Rione Libertà: 41enne trovato morto in strada
Leggi anche: Uomo di 59 anni trovato morto in strada all’alba nella Bergamasca
Tragedia all’alba a Grottaferrata: uomo trovato morto in strada. Lavorava a Frascati - Tragedia all’alba a Grottaferrata, dove un uomo è stato trovato privo di vita. castellinotizie.it
Liceale al "Cocito" di Alba e giovane arbitro, l'ondata di affetto dopo la tragedia di Guarene facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.