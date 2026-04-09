Orrore in casa in Sardegna 41enne uccide il padre con un cacciavite

Un uomo di 41 anni ha ucciso il padre con un cacciavite in un appartamento di Bosa, in Sardegna. L'episodio si è verificato in una zona tra Oristano e Alghero. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e stanno indagando sull’accaduto. La vicenda ha suscitato grande shock nella comunità locale.

(Adnkronos) – Orrore in casa in Sardegna: un 41enne ha ucciso il padre con un cacciavite. L'omicidio si è consumato in un appartamento di Bosa, tra Oristano e Alghero. Verso le 14 Paolo Pinna si è scagliato contro il padre Giuseppe colpendolo ripetutamente al torace con un cacciavite. I soccorsi per il 78enne si sono rivelati inutili e i carabinieri del Comando provinciale di Nuoro hanno arrestato il figlio con l'accusa di omicidio. Ora il 41enne si trova in caserma, in attesa dell'arrivo del magistrato di turno. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Uccide il padre a colpi di cacciavite: orrore in famiglia a Bosa - facebook.com facebook

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