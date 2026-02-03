Tentata rapina a Lonate Pozzolo | arrestato il figlio dell’uomo ucciso dalle coltellate del padrone di casa

Questa mattina a Lonate Pozzolo è stato arrestato il figlio dell’uomo ucciso durante una tentata rapina. La polizia ha fermato il sospettato poco dopo che l’episodio si è verificato, in un tentativo di furto finito male. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sui dettagli della vicenda.

Lonate Pozzolo (Varese), 3 febbraio 2026 – Fermato il figlio dell’uomo ucciso nella tentata rapina di Lonate Pozzolo. Si tratta di un 18enne, figlio di Adamo Massa, 37 anni, sinti italiano residente in un campo nomadi del Torinese, morto durante la tentata rapina del 14 gennaio scorso in via Montello a Lonate Pozzolo. Il giovane si è consegnato dopo il decreto di fermo della Procura di Busto Arsizio: è accusato di tentata rapina. Nel frattempo proseguono le indagini sul t erzo complice . Accoltellato a morte durante l’assalto in villa a Lonate Pozzolo: 200 amici del rapinatore assediano l’ospedale La tentata rapina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tentata rapina a Lonate Pozzolo: arrestato il figlio dell’uomo ucciso dalle coltellate del padrone di casa Approfondimenti su Lonate Pozzolo Ucciso Rom tenta una rapina a Lonate Pozzolo, ucciso dal padrone di casa: in duecento assaltano l’ospedale A Lonate Pozzolo, nel Varesotto, si è verificato un episodio di violenza: un tentativo di rapina si è concluso con la morte del malvivente, ucciso dal proprietario di casa. **Lonate Pozzolo – Fermato il figlio del cadavere, ucciso durante una rapina fallita** Questa mattina i carabinieri di Varese hanno arrestato un ragazzo di 18 anni, figlio della vittima, sospettato di aver partecipato alla rapina che è finita con la morte di Adamo Massa. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Lonate Pozzolo Ucciso Argomenti discussi: Ladro ucciso nella villetta di Lonate Pozzolo, via alla perizia: focus sulle tracce di sangue; Mille sinti per l’addio ad Adamo Massa, ma niente funerale pubblico; Rapina a Lonate Pozzolo: a Nichelino i funerali di Adamo Massa, ucciso l'11 gennaio; Un migliaio di sinti da tutta Italia ai funerali (privati) di Adamo Massa ucciso da Jonathan Rivolta a Lonate Pozzolo. Tentata rapina a Lonate Pozzolo: arrestato il figlio dell’uomo morto dopo la coltellate del padrone di casaHa 18 anni e faceva parte della banda che il 14 gennaio scorso fece irruzione nella villetta di proprietà di Jonathan Rivolta. Si cerca il terzo complice ... ilgiorno.it Rapinatore ucciso a Lonate Pozzolo: il figlio di Adamo Massa si costituisce, caccia al terzo compliceIl figlio del rapinatore di Lonate Pozzolo si costituisce: al centro delle indagini per tentata rapina mentre gli inquirenti cercano il terzo complice del tragico colpo. notizie.it Un'ala della biblioteca dedicata a Norma Cossetto, "la destra torna a Lonate Pozzolo" #lonatepozzolo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.