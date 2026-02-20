Ucciso con un cacciavite ai giardini arrestato un 19enne | così è nata la rissa per la supremazia a Prato

Un giovane di 19 anni ha ucciso un ragazzo con un cacciavite ai giardini di Prato, scatenando una violenta rissa tra gruppi di giovani. La lite è nata per questioni di supremazia tra bande rivali, secondo le indagini. La vittima è stata colpita ripetutamente, fino a perdere i sensi. La polizia ha arrestato il sospettato poco dopo, mentre altre quattro persone sono state colpite da misure cautelari. La vicenda si è svolta in un’area frequentata da molti giovani nel pomeriggio di maggio.

Prato, 20 febbraio 2026 - Quattro misure cautelari eseguite dalla squadra mobile di Prato, su disposizione del giudice per le indagini preliminari, nei confronti di altrettanti giovani cittadini albanesi, ritenuti coinvolti nella rissa culminata con un omicidio avvenuto l'8 maggio 2025 ai giardini tra via Corridoni e via Baracca. Il provvedimento più grave riguarda un diciannovenne, per il quale è stata disposta la custodia in carcere, mentre un ventiduenne è stato posto agli arresti domiciliari; per un ventenne è stato stabilito l'obbligo di dimora nel comune di Montemurlo e per un ventitreenne l'obbligo di dimora nel comune di Prato.