Caduta dal ponte donna trovata agonizzante nel fiume Stura a Lanzo Torinese muore poco dopo

Una donna di 51 anni, residente a Ciriè, è morta dopo essere caduta dal Ponte del Diavolo a Lanzo Torinese. La donna è stata trovata nel letto del fiume Stura, in condizioni critiche, nel tardo pomeriggio di mercoledì. I soccorritori hanno tentato di rianimarla sul posto, ma poco dopo è deceduta. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente, che potrebbe essere stato accidentale o volontario. La zona è stata transennata mentre si svolgono le verifiche.

Un'italiana di 51 anni, residente a Ciriè, è stata trovata agonizzante nel letto del fiume Stura a Lanzo Torinese, nella zona del Ponte del diavolo, nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 18 febbraio 2026. Della donna si erano perse le tracce dalla mattinata e i familiari avevano dato l'allarme. I vigili del fuoco dei distaccamenti di San Maurizio Canavese e Torino Centrale, coadiuvati dalla squadra del nucleo speleo-alpino-fluviale e dall'elicottero Drago del reparto volo del comando provinciale, sono intervenuti dopo che in zona è stata individuata la vettura della signora. Quest'ultima è stata recuperata, ancora in vita, e consegnata a riva ai sanitari del 118 Azienda Zero.

