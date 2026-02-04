Incidente auto ribaltata in FiPiLi Traffico in tilt lunghe code verso Firenze

Questa sera la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno rimane ingolfata dopo un incidente avvenuto nel primo pomeriggio. Un’auto si è ribaltata, creando lunghe code in direzione Firenze. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma il traffico è rimasto bloccato per diverse ore. Nessuna informazione ufficiale sulle condizioni delle persone coinvolte.

Empoli, 4 febbraio 2026 – Incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 4 febbraio, lungo la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Il sinistro si è verificato intorno alle 13 al chilometro 24, all'altezza di Montelupo in direzione Firenze. Secondo le prime informazioni, nell'incidente sarebbe rimasta coinvolta un'auto che si è ribaltata. Al momento non sono ancora chiare le cause del sinistro né le condizioni di salute delle persone coinvolte. A seguito dell'incidente è stata chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina in direzione Firenze, con pesanti ripercussioni sulla circolazione.

