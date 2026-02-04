Tre incidenti in tangenziale a Milano | lunghe code anche di 5 km e traffico bloccato

Tre incidenti si sono verificati in poco più di un'ora sulla Tangenziale Ovest di Milano, causando lunghe code e il traffico completamente bloccato. Le auto si sono accumulate per circa cinque chilometri, creando disagi enormi a chi si sposta in città. Le autorità stanno gestendo la situazione, ma al momento il flusso è ancora molto rallentato.

Traffico bloccato lungo la Tangenziale Ovest di Milano, A50, a causa di tre incidente avvenuti nell'arco di un'ora e mezza. Quello di mercoledì è stato un pomeriggio complicato per gli automobilisti in viaggio lungo l'arteria. I tre scontri, per fortuna non gravi, sono avvenuti nella carreggiata.

