Da Erri De Luca a Linda Dalisa prosegue la stagione del teatro Teder

Il Teatro Teder annuncia il proseguimento della sua stagione, offrendo una varietà di spettacoli che approfondiscono temi di attualità, letteratura e drammaturgia contemporanea. La programmazione invita il pubblico a riflettere sul presente attraverso parole, pensieri e sguardi critici, con ospiti come Erri De Luca e Linda Dalisa. Un percorso culturale dedicato alla riflessione e al confronto, aperto a un pubblico attento e curioso.

Il Teatro Teder prosegue la sua programmazione con una serie di appuntamenti che mettono al centro la parola, il pensiero e lo sguardo critico sul presente, attraversando letteratura, drammaturgia contemporanea e visioni sul futuro. Il primo appuntamento è venerdì 24 gennaio alle ore 18 con Erri.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Erri De Luca, curioso della vecchiaia Leggi anche: Erri De Luca presenta "Prime persone" a Napoli La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Erri De Luca e Linda Dalisi tra parole e pensiero; Il Cristo nudo; Considero valore di Erri De Luca, la poesia che insegna a scegliere ciò che conta davvero; Serena Rossi al Teatro Sociale di Mantova: Racconto la mia Napoli. Prossimi appuntamenti teatro Teder: da Erri De Luca a Linda DalisiIl Teatro Teder prosegue la sua programmazione con una serie di appuntamenti che mettono al centro la parola, il pensiero e lo sguardo critico sul presente, ... napolivillage.com Erri De Luca e Linda Dalisi tra parole e pensieroIl Teatro Teder prosegue la sua programmazione con una serie di appuntamenti che mettono al centro la parola, il pensiero e lo sguardo critico sul presente, attraversando letteratura, ... ilmattino.it Fai come il lanciatore di coltelli, che tira intorno al corpo. Scrivi amore senza nominarlo, la precisione sta nell’evitare. Distraiti dal vocabolo solenne, già abbuffato, punta al bordo, costeggia ... https://cctm.website/erri-de-luca-fai-come-il-lanciatore-di-coltelli/ Erri facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.