Da Erri De Luca a Linda Dalisa prosegue la stagione del teatro Teder

Da napolitoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Teder annuncia il proseguimento della sua stagione, offrendo una varietà di spettacoli che approfondiscono temi di attualità, letteratura e drammaturgia contemporanea. La programmazione invita il pubblico a riflettere sul presente attraverso parole, pensieri e sguardi critici, con ospiti come Erri De Luca e Linda Dalisa. Un percorso culturale dedicato alla riflessione e al confronto, aperto a un pubblico attento e curioso.

Il Teatro Teder prosegue la sua programmazione con una serie di appuntamenti che mettono al centro la parola, il pensiero e lo sguardo critico sul presente, attraversando letteratura, drammaturgia contemporanea e visioni sul futuro. Il primo appuntamento è venerdì 24 gennaio alle ore 18 con Erri.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Erri De Luca, curioso della vecchiaia

Leggi anche: Erri De Luca presenta "Prime persone" a Napoli

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Erri De Luca e Linda Dalisi tra parole e pensiero; Il Cristo nudo; Considero valore di Erri De Luca, la poesia che insegna a scegliere ciò che conta davvero; Serena Rossi al Teatro Sociale di Mantova: Racconto la mia Napoli.

da erri de lucaProssimi appuntamenti teatro Teder: da Erri De Luca a Linda DalisiIl Teatro Teder prosegue la sua programmazione con una serie di appuntamenti che mettono al centro la parola, il pensiero e lo sguardo critico sul presente, ... napolivillage.com

da erri de lucaErri De Luca e Linda Dalisi tra parole e pensieroIl Teatro Teder prosegue la sua programmazione con una serie di appuntamenti che mettono al centro la parola, il pensiero e lo sguardo critico sul presente, attraversando letteratura, ... ilmattino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.