Sanremo, 25 febbraio 2026 – Spettacolo sul palco di Sanremo con i ragazzi dell’Anffas di Spezia. Invitati grazie alla loro attività canora continua, che sfocia anche nello Special Festival, un grande appuntamento musicale che ogni anno anima Spezia. Cento ragazzi sono saliti sul palco intorno alle 21.40. Ad accoglierli, Carlo Conti e Laura Pausini. Tutti insieme hanno cantato “Si può dare di più”, una pietra miliare del Festival di Sanremo dell’allora trio Morandi, Ruggeri e Tozzi. Carlo Conti story: la moglie Francesca, la vita a Firenze, quanto guadagna. Tutto sul conduttore di Sanremo 2026 E i ragazzi hanno davvero incantato il pubblico. Hanno mostrato una grande sapienza sul palco, prendendosi la scena in maniera molto professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Che energia sul palco di Sanremo: i ragazzi dell’Anffas di Spezia incantano, “I sogni possono diventare realtà”

Sul palco di Sanremo cento spezzini: il coro Anffas in diretta nella seconda serata del FestivalSpezia, 25 febbraio 2026 – Una notizia di grande impatto, con l’attesa di una città intera.

