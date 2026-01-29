Salerno nuova visione urbana tra il Crescent e la spiaggia di Santa Teresa

Salerno si appresta a cambiare volto. Tra il Crescent e Santa Teresa, un nuovo progetto di riqualificazione urbana prenderà forma per collegare meglio la città al mare e alle infrastrutture. I lavori sono pronti a partire, con l’obiettivo di creare un’area più vivibile e accessibile a tutti.

L'area compresa tra il Crescent, la spiaggia di Santa Teresa e il fronte portuale di Salerno si prepara a cambiare volto grazie a un progetto di riqualificazione urbana che mira a ricucire in modo organico il rapporto tra città, mare e infrastrutture. La proposta, selezionata nell'ambito di un concorso di idee dedicato alla riqualificazione dell'interazione porto-città, mette al centro lo spazio pubblico, pensato come un sistema continuo, accessibile e fruibile durante tutto l'arco della giornata. Il masterplan prevede una suddivisione dell'area in ambiti integrati e complementari: una fascia edificata con funzioni pubbliche e portuali in continuità con il tessuto esistente, un ampio parco attrezzato dedicato ad attività sportive e al benessere, oltre a un'area destinata a eventi in asse con la Stazione Marittima.

