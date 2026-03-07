In Valtellina la stagione della pesca è iniziata con alcune difficoltà, poiché l’acqua a valle della centrale di Stazzona risulta troppo torbida. Gli appassionati sono pronti con attrezzatura e lenze in tensione, pronti a partire. La data ufficiale dell’apertura è stata fissata per domani, segnando l’inizio delle attività di pesca nella provincia.

Sondrio, 7 marzo 2026 – Attrezzatura pronta, sveglia impostata e lenze in tensione: da domani si alza ufficialmente il sipario sulla stagione di pesca 2026 nelle acque della provincia. Dopo la pausa invernale, gli appassionati potranno tornare lungo i 1250 chilometri di acque correnti del territorio. Per i laghi alpini, invece, l’appuntamento è per domenica 7 giugno. Quello di domani sarà tuttavia un avvio con malumori e preoccupazioni al seguito perché, come comunicato dall’Unione pesca Sondrio proprio ieri ai pescatori “lungo l’asta dell’Adda, a valle dello scarico della centrale idroelettrica di Stazzona, si sta registrando un’elevata torbidità dell’acqua, una condizione che non era prevista”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stagione della pesca al via in Valtellina tra i malumori: acqua troppo torbida a valle della centrale di Stazzona

Al via la stagione della pesca 2026: online Manifesto e Vademecum con tutte le regoleLicenze, periodi di divieto, zone no-kill e diritti demaniali: la Città metropolitana di Torino pubblica le indicazioni ufficiali ... giornalelavoce.it

Al via la stagione della pesca, la Fipsas protesta: Dalla Provincia troppe limitazioniNel mirino la restrizione all'immissione di di trote. Il presidente provinciale Pellegrino: Presa di posizione incomprensibile ... cuneodice.it

