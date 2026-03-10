Giornata dei Beni culturali siciliani a Terrasini visita gratuita alla scoperta dei pupi della famiglia Pandolfo

Martedì 10 marzo si tiene a Terrasini una visita guidata gratuita dedicata ai pupi della famiglia Pandolfo, in occasione della Giornata dei Beni Culturali Siciliani. L’evento si svolge alle ore 17 e fa parte delle iniziative promosse in ricordo di Sebastiano Tusa. La manifestazione permette di scoprire la mostra intitolata

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Martedì 10 marzo, in occasione della Giornata dei Beni Culturali Siciliani – dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa –, alle ore 17, visita guidata gratuita alla mostra "L'Opra dietro le quinte. Una collezione storica di Pupi siciliani al Museo d'Aumale" di Terrasini. L'esposizione presenta una delle collezioni di pupi siciliani più integre e meglio conservate: quella della famiglia Pandolfo. Un patrimonio straordinario che invita il visitatore a immergersi nel mondo dell'Opera dei Pupi, dove saperi letterari e tecnici di antica tradizione prendono forma in artefatti unici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Alla scoperta della città dei morti e della mummia più bella del mondo: visita guidata alle Catacombe dei Cappuccini

Festività 2025/2026 all'insegna dei beni culturali: gli orari di apertura dei musei salernitani, a Natale tutti chiusiIn particolare, il Museo Diocesano, la Cattedrale e San Giorgio il 24 dicembre restano aperti fino alle 15.

Tutto quello che riguarda Giornata dei Beni culturali siciliani a...

Temi più discussi: Cultura, il 10 marzo musei e parchi gratis in onore di Sebastiano Tusa; Giornata dei Beni Culturali Siciliani; Giornata dei Beni culturali siciliani, ingresso gratuito il 10 marzo nel ricordo di Sebastiano Tusa -; Giornata dei beni culturali siciliani nel ricordo di Sebastiano Tusa: le iniziative nel Trapanese.

10 marzo, Giornata dei Beni culturali nel ricordo di Sebastiano Tusa, porte aperte al parco Archeologico di TindariAlla Villa Romana di Patti Marina si potrà assistere alle operazioni di restauro dei mosaici; a Tusa verrà aperto al pubblico il cantiere di scavo del teatro Ellenistico Romano. Tindari – Anche il Par ... messinaora.it

Giornata dei beni culturali, visita all'abbazia di Itala in memoria di Sebastiano TusaLa mia stella polare è il dovere divulgazione. Un motto lanciato da Sebastiano Tusa e fatto proprio dalla sede Area Jonica Messina di Archeoclub, che sarà presente con un proprio evento nel giorno d ... sikilynews.it

Buona giornata dal nostro piccolo nuovo amico di Siracusa che ci ha donato questo disegno, segno della passione per la Polizia e dell'emozione che prova quando vede una nostra volante in giro per la città. #lamiciziaèunacosaseria #essercisempre - facebook.com facebook

Chi è il #TheBestIta @FASTWEB della 21^ giornata #TuttoUnAltroSport x.com