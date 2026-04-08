Da inizio aprile, in Toscana si sono verificati già 34 incendi. La regione ha nuovamente invitato i cittadini a prestare molta attenzione durante gli abbruciamenti, sottolineando la necessità di rispettare le precauzioni per evitare ulteriori episodi. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a sensibilizzare la popolazione su questo tema. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita nei casi registrati finora.

Firenze, 8 aprile 2026 – Non è iniziato bene questo mese sotto il profilo degli incendi e per questo la regione rinnova l’invito ai cittadini a prestare massima attenzione negli abbruciamenti. Dall’inizio del mese a oggi sono stati ben 34 gli incendi boschivi registrati in Toscana; è un dato significativamente superiore rispetto agli ultimi anni: gli incendi erano stati 15 in tutto il mese di aprile un anno fa, 8 nel 2024 e 23 nel 2023. Di qui la richiesta di fare un passo in più verso la prevenzione. Numeri preoccupanti. Complessivamente in questo primo spicchio di aprile le fiamme hanno interessato 23 ettari di superficie boscata, a cui si... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Già 34 gli incendi in Toscana dall’inizio di aprile

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