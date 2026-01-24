Recenti episodi di violenza nelle scuole italiane, come quello avvenuto a Budrio, evidenziano le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza tra studenti e personale scolastico. L’intervento dei carabinieri in una scuola superiore sottolinea l’importanza di monitorare e rafforzare le misure di tutela all’interno degli istituti. Questo fenomeno richiede un’attenzione continua per garantire ambienti di apprendimento sicuri e sereni per tutti.

L’ultimo episodio arriva da Budrio, in provincia di Bologna, dove i carabinieri sono intervenuti in una scuola superiore dopo la segnalazione di un insegnante. Durante l’orario di lezione, il docente ha notato un machete all’interno dello zaino di uno studente minorenne e ha immediatamente dato l’allarme. I militari, giunti nell’istituto, hanno sequestrato l’arma e proceduto nei confronti del ragazzo, affidandolo ai genitori e informando la procura per i minorenni. Nessun ferito, ma molta paura tra i giovani studenti e il personale scolastico, scossi dall’idea che un’arma del genere possa varcare senza difficoltà il cancello di una scuola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Coltelli, machete e paura: scuole sotto assedio. L’allarme sicurezza tra i giovani

Francia sotto assedio: jihad e giovani, l'allarme che cresceIn Francia, cresce la preoccupazione per l'influenza della violenza tra i giovani della Generazione Z, molti dei quali sono figli o nipoti di immigrati musulmani.

