Non solo gli omicidi di Marano e Arzano | agguato fallito a Torre Annunziata

Stamattina a Torre Annunziata, in via Roma, si sono uditi alcuni spari contro un individuo, che sarebbe stato il destinatario di un tentato agguato. L'episodio si aggiunge agli omicidi di Marano e Arzano, ma in questa occasione nessuno è stato colpito. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e chiarire i dettagli dell’accaduto.

Spari in pieno centro e paura a Torre Annunziata, dove questa mattina nella centrale via Roma sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco contro un soggetto che sarebbe stato il bersaglio di un agguato non andato a segno. Ancora frammentarie le informazioni mentre sul caso indagano le forze dell'ordine. Stando a una prima ricostruzione, almeno due persone in sella a un mezzo a due ruote avrebbero raggiunto attorno alle 11 il presunto obiettivo, esplodendo alcuni colpi di pistola che solo per un caso fortuito non hanno raggiunto il soggetto a bordo di un altro ciclomotore che sarebbe riuscito a seminare i killer. Sull'episodio è intervenuto il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo: "L'episodio avvenuto questa mattina in via Roma - le parole del primo cittadino - è di estrema gravità.