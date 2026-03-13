Palestra e torre di arrampicata Dopo 4 anni c’è il sì del Comune

Dopo quattro anni, il Comune di Monza ha dato il via libera ufficiale alla realizzazione di una palestra e torre di arrampicata. La Giunta ha approvato la delibera che autorizza l’iter della convenzione tra il Comune, il Cai Monza e un operatore privato. L’accordo riguarda l’ampliamento della sede del Cai Monza, situata in via Rosmini 11.

Ora il via libera è ufficiale. La Giunta di Monza ha approvato la delibera che autorizza l'iter della convenzione tra il Comune, il Cai Monza e un operatore privato per la realizzazione del grande progetto di ampliamento della sede del Cai Monza di via Rosmini 11. Un passaggio atteso da tempo che apre la strada alla costruzione di una nuova palestra di arrampicata indoor, di una torre esterna alta 40 metri e di un parco urbano aperto alla città. Se tutto andrà secondo i piani, il centro del Cai monzese diventerà uno dei poli più importanti per l'arrampicata sportiva dell'area a nord di Milano. Il progetto prevede infatti una palestra coperta di circa 3mila metri quadri, affiancata da una spettacolare torre di arrampicata all'aperto visibile anche a distanza.