Lavori fatti male al manto stradale | il Comune di Torre Annunziata sanziona dieci ditte

Il Comune di Torre Annunziata ha applicato sanzioni a dieci ditte responsabili di lavori non conformi sul manto stradale. Le aziende coinvolte saranno obbligate a riparare le opere eseguite in modo corretto, sottolineando l’importanza di rispettare il patrimonio pubblico. Il sindaco ha evidenziato come la qualità e la legalità siano fondamentali per la cura della città e delle sue infrastrutture.

Dieci ditte sono state sanzionate dal Comune: dovranno anche rifare i lavori a regola d'arte. "Bisogna avere rispetto del bene pubblico", commenta il sindaco.

