Giocano a scuola con videogioco dedicato ad Epstein genitori scioccati

Un videogioco ispirato al caso Jeffrey Epstein, distribuito gratuitamente su internet, ha suscitato preoccupazioni tra i genitori di una famiglia nello Utah. La presenza di riferimenti al caso ha attirato l’attenzione, portando a discussioni sulla sicurezza e sui contenuti accessibili ai minori. La notizia si è diffusa tra le comunità locali, sollevando interrogativi sulla diffusione di giochi con temi delicati.

Un videogioco ispirato al caso Jeffrey Epstein, diffuso gratuitamente online, è al centro delle preoccupazioni di una famiglia nello Utah. La vicenda è emersa attraverso il racconto di Michelle Martinez, madre di uno studente del Granite School District, che ha riferito a KTVX (affiliata NewsNation) come il figlio abbia giocato al titolo durante l’orario scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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