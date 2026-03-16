A Novara torna #Fattivedere | a scuola per parlare di tumori con gli adolescenti

A Novara riparte nel 2026 il progetto #Fattivedere, promosso dalla Fondazione Umberto Veronesi Ets in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Adolescenti dell’Aieop. Si tratta della dodicesima edizione dell’iniziativa, che prevede incontri nelle scuole per sensibilizzare gli studenti sui tumori. L’obiettivo è coinvolgere direttamente gli adolescenti attraverso conversazioni e approfondimenti mirati.

Anche nel 2026 torna il progetto #Fattivedere, iniziativa promossa da Fondazione Umberto Veronesi Ets in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Adolescenti dell’Aieop (Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica), giunta alla sua dodicesima edizione. L’obiettivo è sensibilizzare ragazze e ragazzi delle scuole superiori sul tema delle malattie oncologiche in età adolescenziale, con particolare attenzione al ritardo diagnostico. Durante i mesi di febbraio e marzo oltre 3.000 studenti e studentesse di tutta Italia partecipano agli incontri del progetto, che prevedono la visione del film “Quel fantastico peggior anno della mia vita” (regia di Alfonso Gomez-Rejon, 2015) e successivamente un confronto con divulgatori scientifici, oncologi e psico-oncologi pediatrici. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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