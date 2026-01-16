A Faeto torna il tradizionale appuntamento con la Sagra del maiale

Domenica 1 febbraio, Faeto ospita la 43ª edizione della Sagra del maiale, un evento tradizionale che rappresenta un momento di condivisione e identità per la comunità locale. Questa manifestazione, alla sua quarta decennale, celebra le tradizioni e la cultura di un territorio unico in Puglia, mantenendo vivo il legame con le proprie radici e il patrimonio gastronomico.

Domenica 1 febbraio Faeto si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi, longevi e identitari della Puglia: la 43esima ‘Sagra del maiale’, un evento che da oltre quarant’anni racconta una comunità, una cultura millenaria e un territorio unico nel suo genere.Non si tratta di una semplice. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: A Carpignano Salentino torna la Fiera di Ognissanti con la tradizionale Sagra del Maiale Leggi anche: Torna il tradizionale appuntamento di Ail con la solidarietà in 5mila piazze italiane La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. A Faeto torna il tradizionale appuntamento con la Sagra del maiale - Domenica 1 febbraio Faeto si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi, longevi e identitari della Puglia: la 43esima ‘Sagra del maiale’, un evento che da oltre quarant’anni racconta una ... foggiatoday.it 43ª SAGRA DEL MAIALE DI FAETO Faeto (FG) 1 FEBBRAIO 2026 L’hai scritto Adesso puoi anche sapere cosa succede. PROGRAMMA UFFICIALE ESCURSIONE NEL BOSCO DI FAETO Ore 9.30 – Partenza da Piazza Rubino Escursione nelle ar - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.