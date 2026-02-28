Nel quartiere Pilastro, le autorità hanno organizzato diverse attività nel parco dedicato ai tre carabinieri uccisi nel 1991 dai killer della Uno Bianca, tra picnic e musica, per mantenere l’ordine. È stata annullata la prevista manifestazione di protesta in Comune, lasciando spazio a iniziative di intrattenimento che coinvolgono i residenti. La zona, spesso teatro di tensioni, si presenta oggi in un’atmosfera di relativa calma.

L’aria che si respira al Pilastro è da quiete prima della tempesta. Questa è la sensazione che si ha costeggiando il parco dedicato ai tre carabinieri Mitilini, Moneta e Stefanini, uccisi qui, in via Casini, il 4 gennaio 1991 dai killer della Uno Bianca. Nell’area verde deve sorgere, nel marzo del 2027, ‘Futura’ - Il museo dei bambini e delle bambine. Questo, a meno che non si ripeta quanto accaduto nel 2024 con le Besta al parco Don Bosco. Anche questa volta, infatti, un comitato formato da residenti e simpatizzanti, il MuBasta, si è schierato contro il progetto e adesso sostiene attivamente il presidio permanente allestito nel parco per "salvare il Pilastro dalla speculazione edilizia e dalla cementificazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel 'fortino' del Pilastro. Dai pic-nic alla musica per piantonare il parco. Salta il sit-in in Comune

