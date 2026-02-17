’Ti mando al Sud’ al Dadà Ironia a scopo benefico | Valorizziamo il talento

Il comico 'Ti mando al Sud' ha fatto ridere il pubblico al Dadà, portando in scena un’ironica riflessione sul talento e le occasioni perdute. La serata si è conclusa con il teatro pieno e un’energia positiva che ha coinvolto tutti gli spettatori. La sua performance ha attirato anche persone che normalmente non frequentano i concerti, dimostrando come l’umorismo possa essere un ponte tra generazioni diverse. Sabato scorso, a Marano, aveva già registrato il tutto esaurito, incassando più di 3 mila euro.

Reduce dal successo di sabato scorso a Marano, dove ha registrato il tutto esaurito e incassato oltre 3.000 euro interamente devoluti in beneficenza, sabato 21 febbraio al teatro Dadà di Castelfranco Emilia tornerà protagonista la "Nuova compagnia teatrale Nord Sud" con lo spettacolo teatrale 'Ti mando al Sud', per la regia della vignolese Paola Zanasi. L'appuntamento è alle 21 e, ancora una volta, come è consuetudine di questa compagnia teatrale, che fa solo spettacoli a scopo benefico, il ricavato avrà una destinazione ben precisa. L'intero incasso andrà infatti alla Protezione civile di Castelfranco Emilia.