Spettacolo e cena a scopo benefico | raccolti 13mila 500 euro per hospice e altre realtà piacentine

Un evento di beneficenza ha portato alla raccolta di 13.500 euro per hospice e associazioni di Piacenza, grazie a uno spettacolo e una cena organizzati domenica sera. La serata ha coinvolto oltre 200 persone che hanno partecipato attivamente, donando il proprio contributo per sostenere le strutture sanitarie locali.

La consegna dal ricavato nella mattinata in municipio, presenti i medici Patrizio Capelli e Franco Pugliese, organizzatori delle due iniziative Spettacolo e cena a scopo benefico: raccolti 13mila 500 euro a sostegno di hospice e altre realtà piacentina. Questa mattina la consegna in Municipio ad alcune realtà del territorio impegnate in prima linea in ambito sociale, del ricavato dell'evento benefico "Piacenza Ricorda" di sabato 6 dicembre scorso, ospitato dal cinema teatro Politeama. Uno spettacolo volto a supportare gli Hospice di Piacenza e Borgonovo, l'Asd Special Dream Team e la Cra La Madonnina" di Caorso, a cui si è aggiunta la "Cena del Ricordo" alla cascina Pizzavacca di Villanova, destinata a sostenere la scuola materna di Soarza di Villanova.