Spaccio di droga a Torino Vanchiglia anche sotto gli occhi di famiglie con bambini | cinque arrestati

A inizio aprile 2026, i carabinieri della stazione Po Vanchiglia hanno arrestato cinque giovani stranieri, tra i venti e trent’anni, con l’accusa di spaccio di droga nella zona di piazza Santa Giulia a Torino. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine che hanno individuato e fermato i sospetti mentre vendevano sostanze illegali anche sotto gli occhi di famiglie con bambini.

A inizio aprile 2026 i carabinieri della stazione Po Vanchiglia hanno arrestato cinque giovani stranieri, tutti tra i venti e trent’anni, accusati di spacciare droga nella zona di piazza Santa Giulia a Torino. L’attività, naturale prosecuzione di quella già effettuata dagli stessi militari. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Como, spaccio di droga nonostante gli arresti domiciliari: 50enne e complice arrestati con droga e denaro.Un cinquantenne con precedenti penali, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Como per aver continuato a gestire...

Si scambiano 4 chili di droga in strada sotto gli occhi dei carabinieri: arrestati 23enne di Lodi e 29enne di BergamoNuovo significativo colpo al traffico di stupefacenti nel cremasco da parte dei Carabinieri della Compagnia di Crema.

Temi più discussi: Senise, arrestato per spaccio di droga; Un messaggino e arriva la droga: 20 arresti e 19 indagati; Nove chili di cocaina pronti per lo spaccio: il tesoro da un milione di euro nascosto in casa; Attività di contrasto allo Spaccio di droga della Polizia di Stato: arrestato a Latina un giovane trovato con cocaina, crack, hashish e marijuana - Questura di Latina | Polizia di Stato.

Eboli. Spaccio di droga, la Polizia arresta uno stranieroGli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno tratto in arresto un giovane marocchino, incensurato e regolarmente presente sul territorio ... telecolore.it

Droga a pochi passi dalla Mole e dalle scuole: blitz dei carabinieri nel quartiere Santa Giulia (FOTO&VIDEO)I cinque indagati, tutti tra i venti e i trent’anni, avrebbero gestito una vera e propria piazza di spaccio in una zona centrale e particolarmente sensibile, a ridosso della Mole Antonelliana e in ... giornalelavoce.it

Viareggio: Allarme spaccio di droga in via Della Ferrovia - facebook.com facebook

Arresto per spaccio nel pomeriggio del 6 aprile a Stezzano, dove i carabinieri hanno fermato un 22enne di origine rumena, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con un ingente quantitativo di droga nel parco pubblico «La Tinenta». x.com