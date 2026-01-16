L’omaggio di Topolino ai dialetti italiani?

Da laverita.info 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata del dialetto e delle lingue locali del 17 gennaio, «Topolino» presenta un omaggio ai dialetti italiani. Dopo il successo del 2025, il settimanale Disney propone una storia tradotta in bolognese, genovese, catanzarese e francoprovenzale valdostano, disponibile in edicola e sul sito panini.it. Questa iniziativa mira a valorizzare la ricchezza linguistica del nostro paese attraverso le avventure dei personaggi Disney.

Dopo il successo del 2025, è in edicola (e sul sito panini.it) il settimanale Disney, che quest’anno propone una storia tradotta in bolognese, genovese, catanzarese e francoprovenzale valdostano per celebrare la Giornata del dialetto e delle lingue locali del 17 gennaio. In occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali che ricorre ogni 17 gennaio, oltre alla versione in italiano, il numero 3660 – in edicola (e su Panini.it) da mercoledì 14 gennaio – è disponibile in Emilia-Romagna, Liguria, Calabria e Valle d'Aosta in 4 versioni speciali, con la storia Paperino lucidatore a domicilio, scritta da Vito Stabile per i disegni di Francesco D'Ippolito, tradotta in bolognese, genovese, catanzarese e francoprovenzale valdostano. 🔗 Leggi su Laverita.info

l8217omaggio di topolino ai dialetti italiani

© Laverita.info - L’omaggio di «Topolino» ai dialetti italiani?

Leggi anche: In arrivo l’edizione speciale di Topolino dedicato ai dialetti

Leggi anche: Fiat Topolino, la più amata dagli italiani

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qual è il dialetto più fastidioso d’Italia? Ecco la classifica - Per capire quali siano i dialetti più e meno amati, un sito di lezioni online ha condotto un sondaggio nazionale. 105.net

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.