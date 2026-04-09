Tomaello nuovo commissario della Liga Veneta Mosco | Grande soddisfazione

Matteo Salvini ha annunciato la nomina di Andrea Tomaella come nuovo commissario della Liga Veneta. Tomaella, attuale presidente della Prima commissione nel Consiglio regionale, assume questa responsabilità in seguito alla decisione del leader della Lega. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul ruolo o sui motivi di questa scelta. La notizia ha suscitato reazioni tra i membri del partito.

Matteo Salvini ha scelto: Andrea Tomaella, il presidente della Prima commissione in Consiglio regionale, sarà il nuovo commissario della Liga Veneta. L'annuncio è arrivato nella serata di ieri, mercoledì 8 aprile.«Si tratta di una scelta importante che premia un amministratore giovane, capace e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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