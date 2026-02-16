Liga Veneta in rivolta contro le candidature di Di Rubba e Centenaro
La Liga Veneta si oppone alle candidature di Di Rubba e Centenaro, perché ritiene che queste persone non rappresentino i bisogni della regione. La protesta nasce dopo l’annuncio delle candidature per le suppletive, che puntano a riempire i posti lasciati da Bitonci e Stefani, ora in Regione. La decisione ha scatenato reazioni forti tra gli alleati del centrodestra, creando tensioni nel Veneto. Di conseguenza, la questione si fa sempre più calda tra i sostenitori della Lega.
Il Veneto continua ad agitare la Lega e con essa pure il centrodestra. Perché questa volta a infiammare gli animi sono le candidature alle Suppletive per sostituire Massimo Bitonci e Alberto Stefani che hanno lasciato il Parlamento per traslocare a Palazzo Balbi. Bizzotto al Mimit e Tosato alla commissione per il federalismo. I frontrunner della coalizione per i collegi uninominali di Padova e Rovigo, come anticipato da Lettera43, sono Giulio Centenaro e il tesoriere del partito Alberto Di Rubba, bergamasco e dunque lombardo, ma questo è solo uno dei problemi. Giulio Centenaro con Alberto Stefani (dal profilo Fb di Centenaro). 🔗 Leggi su Lettera43.it
Il Barcellona esplode contro il VAR, lettera formale rivolta alla Liga: “Flagranti errori arbitrali”
Il Barcellona ha denunciato il VAR a causa di decisioni arbitrali che ritiene ingiuste e sbagliate, lamentando errori evidenti che hanno influenzato il risultato.
“Ora Zaia e Fedriga trovino il coraggio che non hanno mai avuto”. Parla Favero, l’ideologo della Liga veneta
Ora Zaia e Fedriga devono decidere se sono pronti a cambiare davvero.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Alessio Morosin, no della Regione alla missione in Cina: bandiera e leone dorato, ma niente soldi.
- "Umiliata la Liga Veneta" - La parte "veneta" del partito infuriata per l'imposizione del candidato lombardo alle suppletive. L'intervento dell'onorevole Pretto. #elezionisuppletive #politica #ligaveneta - facebook.com facebook
Bevilacqua (Lega -Liga-Veneta): “ #benedizionedeglianimali : Arzignano (VI), rinnova la tradizione, la nostra comunità amica degli animali” tinyurl.com/2vyv68kj x.com