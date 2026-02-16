liga veneta in rivolta contro le candidature di di rubba e centenaro

La Liga Veneta si oppone alle candidature di Di Rubba e Centenaro, perché ritiene che queste persone non rappresentino i bisogni della regione. La protesta nasce dopo l’annuncio delle candidature per le suppletive, che puntano a riempire i posti lasciati da Bitonci e Stefani, ora in Regione. La decisione ha scatenato reazioni forti tra gli alleati del centrodestra, creando tensioni nel Veneto. Di conseguenza, la questione si fa sempre più calda tra i sostenitori della Lega.

Il Veneto continua ad agitare la Lega e con essa pure il centrodestra. Perché questa volta a infiammare gli animi sono le candidature alle Suppletive per sostituire Massimo Bitonci e Alberto Stefani che hanno lasciato il Parlamento per traslocare a Palazzo Balbi. Bizzotto al Mimit e Tosato alla commissione per il federalismo. I frontrunner della coalizione per i collegi uninominali di Padova e Rovigo, come anticipato da Lettera43, sono Giulio Centenaro e il tesoriere del partito Alberto Di Rubba, bergamasco e dunque lombardo, ma questo è solo uno dei problemi. Giulio Centenaro con Alberto Stefani (dal profilo Fb di Centenaro). 🔗 Leggi su Lettera43.it

Ora Zaia e Fedriga devono decidere se sono pronti a cambiare davvero.

