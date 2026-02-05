Ora Zaia e Fedriga trovino il coraggio che non hanno mai avuto Parla Favero l’ideologo della Liga veneta

Ora Zaia e Fedriga devono decidere se sono pronti a cambiare davvero. In Veneto, invece, festeggiano con una certa allegria mentre a Roma si continua a litigare sul futuro del governo. È il giorno della rivincita e, mentre la scena politica nazionale si complica, nel Nord Italia si brinda al risultato dei loro sforzi.

L’uscita di Vannacci dal Carroccio “è l’occasione di riscattare una pagina umiliante”, dice l’ex consigliere regionale. “Salvini ha sbagliato tutto. Ma da Zaia in giù, oggi è troppo facile sparare contro il generale: perché al congresso federale nessuno aveva aperto bocca?” È il giorno della rivincita. Mentre a Roma si consuma la tragicommedia del generalexit, in Veneto si stappa la bottiglia buona. “Fora!”, esultano i leghisti storici, dopo lunghi mesi passati a ingoiare il rospo. “L’operazione Vannacci è stato l’ennesimo grave errore di Salvini”, sintetizza Marzio Favero, ideologo della Liga non ricandidato alle ultime elezioni proprio per le sue critiche alla linea. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

