Tolleranza zero su lavoro nero e insicurezza | l' Arma sigilla 16 imprese

Negli ultimi giorni, i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, supportati dal comando provinciale di Bologna, hanno condotto controlli su diverse imprese nella città e nella provincia. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità legate al lavoro nero e alla sicurezza delle condizioni di lavoro. In totale sono state chiuse 16 attività, che risultano aver operato senza rispettare le normative vigenti.

Controlli contro il lavoro sommerso e la precarietà. Negli ultimi giorni, i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil), con il supporto del comando provinciale di Bologna, hanno setacciato diverse attività di Bologna e provincia, portando alla luce un quadro di irregolarità: il bilancio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Piana di Gioia Tauro: lavoro nero e sicurezza sul lavoro sotto accusa, sanzioni e imprese sospese.Maxi-sanzioni e un’impresa sospesa: lavoro nero sotto accusa nella Piana di Gioia Tauro Un’ondata di controlli a tappeto nella Piana di Gioia Tauro...

Dai ristoranti agli autolavaggi, lavoro nero e poca sicurezza. Sospese 16 attività e multe per oltre 180mila euroBologna, 9 aprile 2026 – Un quadro diffuso di irregolarità, tra lavoro nero e gravi carenze sulla sicurezza, emerge dai controlli condotti dai...

Temi più discussi: Sicurezza nei pubblici esercizi: la presidente Fabia Roman chiede interventi immediati e tolleranza zero - Confcommercio; Montefiascone - Lavori al via per Prato Giardino, De Santis: Centinaia di migliaia di euro bruciati dai vandali, ora tolleranza zero; Cassino, scatta la tolleranza zero: oltre 2.200 multe nel primo trimestre del 2026; Prezzi ancora sopra i 2 euro: le 18 sanzioni della Guardia di Finanza confermano che serve tolleranza zero.

Blitz dei Carabinieri, tolleranza zero sul lavoro in nero: attività chiuse e sanzioni record (DETTAGLI)Sospese quattro attività tra ristorazione, edilizia e commercio. Multe oltre 60 mila euro: scoperti lavoratori irregolari e gravi carenze sulla sicu ... zoom24.it

Sicurezza sul lavoro, controlli dei carabinieri a Pontecorvo: sospeso un autolavaggioTolleranza zero nel settore del commercio e della tutela del lavoro a Pontecorvo. A ridosso del Natale c'è stata un’operazione congiunta dei carabinieri della locale stazione - diretti dal ... ilmessaggero.it

Incendio a #SerraraFontana, il sindaco Iacono: “Il fuoco non si accende da solo. Tolleranza zero” https://www.nuvola.tv/incendio-a-serrara-fontana-il-sindaco-iacono-il-fuoco-non-si-accende-da-solo-tolleranza-zero/ - facebook.com facebook

Imam e predicatori estremisti Basta! In Italia valgono le nostre regole. Tolleranza zero per l’estremismo. Sabato 18 aprile scendiamo in piazza per difendere libertà e legalità. Piazza Duomo, Milano Ore 15:00 Unisciti a chi non si gira dall’altra parte. x.com