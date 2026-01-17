Tiro con l’arco | a Nimes gli azzurri si fermano a metà percorso Definite le finali ricurvo e compound

A Nimes si è conclusa la seconda giornata della quinta tappa delle Indoor World Series 2025-2026 di tiro con l’arco. Durante la competizione, gli atleti azzurri si sono fermati a metà percorso, con le finali delle discipline ricurvo e compound che sono state definite recentemente. Un momento importante nel proseguimento di questa stagione internazionale, che vede protagonisti i migliori talenti del settore.

La seconda giornata della quinta tappa delle Indoor World Series 2025-2026, in corso di svolgimento a Nimes, è andata in archivio. Tra la fine dei ranking round e la disputa dei tabelloni ad eliminazione diretta, sino alla composizione delle finali che si terranno domani, ecco come sono andate le cose nel dettaglio fra ricurvo e compound. Arco ricurvo La vittoria al maschile se la contenderanno lo spagnolo Andres Temiño Mediel e il rappresentante di Taipei Wei Chun-Heng, in un torneo che ha visto Mauro Nespoli e Matteo Borsani cedere entrambi ai 116 di finale rispettivamente contro l'olandese Willem Baker (7-3) e l'indiano Bishal Changmai (6-4).

