Tiro con l’arco | Italia del compound che si fa notare nelle qualificazioni del Vegas Shoot

Durante le qualificazioni dell'edizione 2025-2026 delle Indoor World Series di tiro con l’arco, l’Italia ha ottenuto risultati di rilievo nella disciplina del compound. La gara si è svolta con numerosi atleti che hanno partecipato alle prove di qualificazione, aprendo ufficialmente la competizione. L’evento si è svolto nell’arco di questa ultima tappa, che ha segnato l’avvio delle serie indoor stagionali.

Lo spettacolo dell’ultima tappa delle Indoor World Series 2025-2026 di tiro con l’arco si è ufficialmente aperto. Negli Stati Uniti è infatti in corso il The Vegas Shoot, annuale appuntamento che completa la stagione al coperto, nella “città del peccato e del gioco d’azzardo”. Ecco come sono andate le cose nel primo round di classificazione, con particolare focus sul compound, dove erano impegnati i rappresentanti azzurri presenti nel continente americano. Arco compound maschile Dopo 30 frecce, Marco Bruno è nel gruppo di testa a punteggio pieno: 300 punti su altrettanti a disposizione, in un maxi insieme di cui fa parte anche Lorenzo Gubbini. 🔗 Leggi su Oasport.it

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