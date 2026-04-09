Ti aiuto con il passeggino ma è una trappola | arrestato 19enne per furto in metro
Nel primo pomeriggio di ieri, sulla banchina della metro M3 alla fermata Duomo, un giovane di 19 anni è stato arrestato dalla polizia locale con l’accusa di aver compiuto un furto. L’uomo aveva approfittato di una situazione di vulnerabilità, fingendo gentilezza per avvicinare una persona con un passeggino e poi compiere il furto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto sul posto.
Ha approfittato della vulnerabilità fingendo gentilezza per mettere a segno un colpo fulmineo. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri, 8 aprile, presso la banchina della metro M3, alla fermata Duomo, dove un giovane di 19 anni è stato arrestato dalla polizia locale con l'accusa di furto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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