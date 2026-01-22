Un uomo è stato condannato a sette anni e due mesi di reclusione e a una multa di 2.700 euro per aver commesso una rapina a Santa Maria Hoè, in provincia di Lecco, il 18 maggio 2023. La vicenda ha avuto inizio con un tentativo di truffa in provincia di Bergamo, che ha portato all’episodio criminoso. La sentenza conferma l’esito del procedimento giudiziario relativo a questo reato.

LA SENTENZA. È stato condannato a sette anni e due mesi di reclusione oltre a 2.700 euro di multa per una rapina consumata a Santa Maria Hoè, in provincia di Lecco il 18 maggio 2023, ma con un prologo in provincia di Bergamo. Un ventiseienne marocchino è stato giudicato dal tribunale di Lecco per aver portato via un iPhone 11 e un orologio da polso a un cittadino di Seriate, dopo averlo colpito con il calcio di una pistola alla testa. La vittima era stata portata con l’inganno in provincia di Lecco, dopo la richiesta di aiuto di una ragazza all’epoca diciassettenne, che gli aveva confidato di un furto a Oriocenter ma che poi si è rivelata complice dell’attuale condannato e di un altro marocchino, recentemente estradato dalla Spagna, dove stava scontando una pena per altri reati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La finta richiesta d’aiuto e la trappola: rapinato a Lecco con una pistola

Gira tra la folla con una pistola (finta) nel borsello: denunciato un 14enne a MonrealeUn ragazzo di 14 anni è stato denunciato a Monreale dopo aver girato tra la folla con una pistola finta nascosta nel borsello.

Leggi anche: Picchiato e rapinato con una pistola puntata alla testa mentre dorme: chiesta condanna a 5 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: La finta richiesta d’aiuto e la trappola: rapinato a Lecco con una pistola; Occhio alla truffa del finto Cup: come funziona e cosa bisogna fare; WhatsApp, la nuova truffa della finta borsa di studio; Che succede in Iran?.

La finta richiesta d’aiuto e la trappola: rapinato a Lecco con una pistolaÈ stato condannato a sette anni e due mesi di reclusione oltre a 2.700 euro di multa per una rapina in provincia di Lecco. ecodibergamo.it

WhatsApp, la nuova truffa della finta borsa di studioMessaggi da contatti fidati e link ingannevoli: un clic, il codice via SMS e l'account finisce ai criminali Una richiesta d’aiuto da un amico per far vincere una borsa di studio a una studentessa di n ... msn.com

Finta telefonata e richiesta di denaro, poi l’intervento della polizia: a Ivrea il processo sulla tentata truffa e sulle prove acquisite - facebook.com facebook