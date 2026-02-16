Furto in un supermercato e in una scuola a Lecce arrestato un 19enne ma si cerca il complice
Un ragazzo di 19 anni di Galatina è stato fermato a Lecce dopo aver rubato merce nel supermercato e danneggiato alcune aule in una scuola. La polizia ha intercettato l’uomo in via Roma, mentre fuggiva con la refurtiva in tasca. Gli agenti stanno ancora cercando un complice che potrebbe averlo aiutato durante le due rapine.
Un arresto, questo il bilancio dell’operazione condotta nelle prime ore di oggi dalla Polizia di Stato a Lecce, dove un giovane di 19 anni è stato fermato con l’accusa di furto aggravato in concorso. Il ragazzo, originario di Galatina, è stato ritenuto responsabile di due colpi messi a segno all’interno di un esercizio commerciale e di un istituto scolastico, insieme a complici al momento non identificati. Furto in un supemermercato a Lecce Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato dopo che la sala operativa ha ricevuto una segnalazione relativa a un furto in corso presso il supermercato Conad di via Leone De Castris a Lecce. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Intrappolato in una escape room dopo un furto, ma stavolta non è un gioco: giovane arrestato col complice
Un giovane è stato arrestato insieme a un complice dopo aver tentato un furto in una vetreria.
Rifiuta un lavoro illegale e viene rapito per 30mila euro di riscatto: arrestato un 24enne, si cerca il complice
Un uomo di 37 anni è stato rapito e aggredito a Brescia dopo aver rifiutato un’attività illecita.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tentò un furto in un supermercato nel Bresciano, 41enne ai domiciliari; Tentato furto in un supermercato di Montesano: recuperate bottiglie di champagne e prodotti per l'igiene, un arresto; Tentano furti al supermercato a Bergamo, due persone indagate e merce riconsegnata; Due furti in pochi minuti supermercati Esselunga: tre persone arrestate a Milano.
Lecce, furto al Conad ed in una scuola: fermato un 19enne salentinoDurante la notte, le pattuglie della Questura di Lecce hanno tratto in arresto un 19enne salentino, ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso con ignoti, commesso all’interno di un ... leccesette.it
Ruba in un supermercato, poi tenta il furto in una scuola: arrestato 19enne. Due complici in fugaGli investigatori sospettano che i tre giovani facciano parte della banda che ha compiuto raid vandalici e furti negli ultime due settimane. telebari.it
Catene chiodate sull'asfalto per tentare il furto in un supermercato, ladri in fuga. La scorsa notte alle porte di Bologna, 'colpo' fallito #ANSA x.com
CRONACA. FURTO AL SUPERMERCATO A MONTESANO: UN ARRESTO - facebook.com facebook