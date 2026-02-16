furto in un supermercato e in una scuola a lecce arrestato un 19enne ma si cerca il complice

Un ragazzo di 19 anni di Galatina è stato fermato a Lecce dopo aver rubato merce nel supermercato e danneggiato alcune aule in una scuola. La polizia ha intercettato l’uomo in via Roma, mentre fuggiva con la refurtiva in tasca. Gli agenti stanno ancora cercando un complice che potrebbe averlo aiutato durante le due rapine.

Un arresto, questo il bilancio dell’operazione condotta nelle prime ore di oggi dalla Polizia di Stato a Lecce, dove un giovane di 19 anni è stato fermato con l’accusa di furto aggravato in concorso. Il ragazzo, originario di Galatina, è stato ritenuto responsabile di due colpi messi a segno all’interno di un esercizio commerciale e di un istituto scolastico, insieme a complici al momento non identificati. Furto in un supemermercato a Lecce Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato dopo che la sala operativa ha ricevuto una segnalazione relativa a un furto in corso presso il supermercato Conad di via Leone De Castris a Lecce. 🔗 Leggi su Virgilio.it

