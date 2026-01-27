The Testaments | La serie debutta l’8 aprile su Disney+

La serie The Testaments, sequel di The Handmaid’s Tale, debutterà su Disney+ l’8 aprile 2026. L’attesa è rivolta ai fan di questa narrazione distopica, con i primi tre episodi disponibili subito, seguiti da nuovi episodi settimanali. La produzione, curata dagli stessi creatori della serie originale, promette un’ulteriore esplorazione di un universo complesso e coinvolgente.

Disney+ ha annunciato che The Testaments, nuovo capitolo ideato dallo showrunner e dagli executive producer di The Handmaid’s Tale, debutterà l’ 8 aprile 2026 con i primi tre episodi, seguiti da nuovi episodi ogni settimana. Evoluzione naturale del successo “ The Handmaid’s Tale “, The Testaments è tratta dall’omonimo romanzo di Margaret Atwood ed è una drammatica storia di formazione ambientata a Gilead. La serie segue Agnes, obbediente e devota, e Daisy, una nuova arrivata convertita proveniente da oltre i confini di Gilead. Mentre si muovono tra le sale dorate della scuola preparatoria d’élite per future mogli di Zia Lydia, dove l’obbedienza viene instillata brutalmente e sempre con motivazioni religiose, il legame che le unisce diventa il catalizzatore che stravolgerà il loro passato, presente e futuro. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

