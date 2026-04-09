L’uscita dell’album Miss Italia di Ditonellapiaga potrebbe essere rimandata a causa di un contenzioso legale. La denuncia presentata da Patrizia Mirigliani riguarda l’utilizzo del marchio, portando a una disputa che mette a rischio la pubblicazione prevista per questa notte. La situazione si sviluppa in un contesto di battaglie legali legate ai diritti di utilizzo del nome.

A SanremoDitonellapiagaha annunciato l’uscita del suo nuovo album,Miss Italia, prevista per domani 8 aprile. Ma ci sono dei problemi legali che stanno ostacolando tutto ciò. InfattiPatrizia Mirigliani, matron di Miss Italia, ha fatto causa alla cantanteche avrebbe usato“senza alcun permesso” lo storico logo. Infattiè stato contestato all’artista “l’uso indebito della denominazione ‘Miss Italia’“. Inoltre, secondo quanto si legge nella denuncia presentata dal Concorso, “il testo della canzone contiene espressioni e giudizi ritenuti lesivi della dignità e dell’onore delle ragazze che partecipano al Concorso.Tale condotta risulta gravemente pregiudizievole dei diritti esclusivi connessi alla denominazione ‘Miss Italia’,nonché dell’immagine e della reputazione del Concorso e delle sue partecipanti”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ditonellapiaga e Miss Italia: il contezioso mette a rischio l’uscita dell’album

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