Mel Gibson torna a Matera partono le riprese del nuovo film ‘Resurrection’

Mel Gibson torna a Matera per le riprese del nuovo film, 'Resurrection'. Le riprese si svolgeranno tra febbraio e aprile nel Parco della Murgia materana. È il suo primo ritorno in città dopo aver girato 'La passione di Cristo'. La produzione ha scelto ancora una volta Matera come sfondo, confermando la sua attrattiva per il cinema.

(Adnkronos) – Tra febbraio e aprile si svolgeranno nel Parco della Murgia materana le riprese di Mel Gibson per il film 'The Resurrection of the Christ', progetto cinematografico che segna il ritorno del regista a Matera, già scelta come set per 'La passione di Cristo'. La nuova storia è proprio il sequel di quel film (girato nel 2003 e uscito l'anno successivo). Durante il periodo di lavorazione, tra produzione e staff tecnico-artistico, saranno presenti in città circa 500 persone, con un impatto significativo anche in termini economici e occupazionali per il territorio.

