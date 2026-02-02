Mel Gibson in Puglia per le riprese del film ‘Resurrection’ tra suggestioni storiche e paesaggi inediti

Mel Gibson è tornato a Matera, in Puglia, per dare il via alle riprese del suo nuovo film, *The Resurrection of the Christ*, in programma tra febbraio e aprile 2026. Il progetto, che segna il ritorno del regista nella città lucana dopo il successo internazionale di *La passione di Cristo* del 2003, è stato concepito come un sequel narrativo e spirituale del film precedente. Il set, ambientato nel Parco della Murgia materana, sfrutterà i paesaggi rupestri e i suggestivi scorci del Sasso Barisano e del Sasso Caveoso, elementi che già nel 2003 avevano reso Matera un simbolo visivo della Passione. La scelta non è casuale: Gibson, che firma anche la sceneggiatura, ha espresso più volte la sua convinzione che la città possieda un valore storico, spirituale e paesaggistico irripetibile, in grado di trasmettere autenticità a un racconto di carattere religioso.

