The Kolors puntano all’ennesima hit | lanciano Rolling Stones tra reggae e funk-pop | Le immagini

Il nuovo singolo della band napoletana, firmato anche da Calcutta e Petrella alias Tropico, punta già all’estate accompagnato da un video con Eva Henger I The Kolors tornano con un nuovo singolo e la domanda è sempre la stessa: riuscirà a diventare un altro tormentone? Da oggi è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali Rolling Stones il nuovo brano della band napoletana guidata da Stash al secolo Antonio Fiordispino. Il pezzo arriva dopo due anni in cui il gruppo napoletano ha dominato classifiche e radio, consolidando una presenza ormai costante nel panorama pop italiano. Con Rolling Stones The Kolors aprono un nuovo capitolo del loro progetto musicale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Contenuti e approfondimenti su The Kolors

Discussioni sull' argomento Il nuovo singolo dei The Kolors Rolling Stones fuori domani 27 marzo - Radio Globo; Rolling Stones è il nuovo singolo dei The Kolors; Porto Torres: sarà Pasquetta con i The Kolors; Pasquetta, The Kolors in concerto a Porto Torres il 6 aprile 2026.

Non mi piacciono i The Kolors. Firmato: due che di grandi successi se ne intendono. Gianni Celeste, Eva Henger e una verità che scotta (forse). ‘Rolling Stones’ il nuovo singolo dei The Kolors fuori ovunque. Corri ad ascoltarlo e dicci.. mentono #warn - facebook.com facebook

Ospiti Zendaya e Robert Pattinson, Belen, Luca Argentero, Francesco Cicchella e i The Kolors #Amici25 x.com