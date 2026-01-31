I migliori film thriller da recuperare su Netflix
Netflix propone una selezione di film thriller da non perdere. Tra questi, “Zodiac”, “Gone Girl – L’amore Bugiardo”, “The Killer” e “Il Talento di Mr. Ripley”. Sono pellicole che tengono incollati allo schermo, con colpi di scena e atmosfere tese fino all’ultima scena. Se vuoi un motivo per stare sveglio questa sera, questa lista fa al caso tuo.
Da “Zodiac” a “ Gone Girl – L’amore Bugiardo”, da “The Killer” a “Il Talento di Mr. Ripley”, sono numerosi i film thriller, che ti lasciano con il fiato sospeso fino all’ultima scena, da recuperare su Netflix. I thriller di David Fincher. Il primo imperdibile thriller psicologico, dalle note noir, è “The Killer”, di David Fincher, il grande regista di “Fight Club”, “Seven”, “Gone Girl – L’amore Bugiardo”, “Zodiac” e “ The Game – Nessuna Regola”. La pellicola, brillantemente realizzata e capace di tenere incollato allo schermo lo spettatore con grande tensione e suspence, tratta la storia di un sicario che, dopo una missione fallita, deve affrontare un tracollo emotivo, con tutto ciò che ne consegue. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
