A pochi chilometri da Roma si trova un luogo che ricorda il Far West, con atmosfere che richiamano l’epoca del 1870. Qui l’ambiente si presenta come un saloon, con l’odore di polvere da sparo e whisky che si diffonde nell’aria. Il sito permette ai visitatori di immedesimarsi in ruoli come sceriffo, fuorilegge o predicatore, ricreando un’atmosfera tipica del West americano.

C'è un posto, a pochi chilometri da Roma, dove il tempo si è fermato intorno al 1870. Dove l'odore della polvere da sparo si mescola a quello del whisky versato al banco di un saloon, e dove chiunque può diventare uno sceriffo, un fuorilegge, una femme fatale o un predicatore col passato oscuro. Si chiama Meatfield Town, è ad Aprilia, in provincia di Latina, e dall'8 al 10 maggio 2026 tornerà a essere il palcoscenico del più grande gioco di ruolo dal vivo a tema western d'Italia: COLT – Chronicles of Lone Town, alla sua nuova edizione intitolata "The Ecstasy of Gold". Un omaggio esplicito e sentito a Ennio Morricone e Sergio Leone, le due colonne portanti del cinema western all'italiana (o meglio, dello spaghetti western) che hanno trasformato paesaggi andalusi e studi romani in mitologie cinematografiche universali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘The Ecstasy of Gold’: il Far West arriva alle porte di Roma e puoi entrarci davvero

Il luogo segreto di Roma che sembra uscito da Cime tempestose: esiste davvero e puoi visitarlo gratisNel cuore di Roma esiste un luogo che sembra uscito da Cime tempestose: un angolo romantico e malinconico che ricorda la brughiera inglese.

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Paris 1900 : Les mystères du Paris de la Belle Époque révélés - Laissez-vous guider Stephane Bern MG