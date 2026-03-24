Cattolica si prepara alla Pasqua e lo fa a suon di cioccolato. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo, piazza Primo Maggio accoglierà turisti e cittadini con l’ottava edizione di "Cattolica cioccolato" con mostra mercato, show cooking, contest di torte, laboratori di piadina e cioccolato per grandi e piccini, e pure con un po’ di cultura: si andrà alla scoperta della città con visita guidata attraverso la Cattolica antica a cura della direttrice del Museo della Regina Laura Menin, con partenza da piazza Primo Maggio passando per via Pascoli, Via Cattaneo, e arrivo al Museo del Cioccolato di Paolo Staccoli dove saranno svelati storia e curiosità del mondo del cacao. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Cattolica cioccolato’ alle porte. Arriva un weekend di dolcezza

Articoli correlati

Leggi anche: Un Sentierone di dolcezza: a Bergamo arriva la Festa del cioccolato

Leggi anche: Il Sentierone all’insegna della dolcezza: c’è la Festa del Cioccolato - Foto e video

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cattolica cioccolato

Temi più discussi: ’Cattolica cioccolato’ alle porte. Arriva un weekend di dolcezza; Cattolica Cioccolato: tre giorni tra degustazioni e show cooking; Cronaca. Valconca, una settimana di eventi tra cioccolato, teatro e natura: ecco cosa fare dal 23 al 29 marzo; Valconca, gli eventi dal 23 al 29 marzo.

«Cattolica cioccolato» alle porte. Arriva un weekend di dolcezzaCattolica si prepara alla Pasqua e lo fa a suon di cioccolato. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo, ... msn.com

Cattolica Cioccolato: tre giorni tra degustazioni e show cookingTorna a fine marzo uno degli appuntamenti più attesi della stagione primaverile. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo piazza Primo Maggio ospita l’ottava ... chiamamicitta.it

Da Cattolica a Montefiore Conca, mostre fotografiche, cioccolato, teatro dialettale e concerti lirici animano il territorio dal 24 al 29 marzo #Valconca #Eventi x.com

Torna Cattolica Cioccolato – 8ª Edizione! Il centro di Cattolica si prepara a diventare un vero paradiso per i golosi! Da venerdì 27 a domenica 29 marzo Piazza 1° Maggio ospita “Cattolica Cioccolato”, la manifestazione dedicata all’eccellenza della cioccolat facebook