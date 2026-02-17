Il luogo segreto di Roma che sembra uscito da Cime tempestose | esiste davvero e puoi visitarlo gratis
Un cortile nascosto di Roma, che ricorda le atmosfere di “Cime tempestose”, esiste davvero e si può visitare senza spendere un euro. Si trova tra vicoli poco frequentati, dove le mura antiche si intrecciano a piante verdi, creando un angolo di quiete lontano dal caos della città. Passeggiando senza meta, si può scoprire un ambiente che sembra uscito da un romanzo, con un’atmosfera suggestiva e una storia tutta da scoprire.
Tra le strade di R oma si nascondono luoghi capaci di evocare atmosfere inattese, quasi lontane nello spazio e nel tempo e, non lo diresti mai, in pieno centro c'è il modo di sentirsi trascinati in un romanzo come " Cime tempestose ". C'è infatti un angolo della città che sembra appartenere più alla brughiera inglese che al cuore della Capitale. Un posto reale, visitabile e sorprendentemente accessibile, nel quale letteratura, romanticismo e malinconia si intrecciano creando un'esperienza unica. Ma dove si trova? La Keats-Shelley House, il rifugio del Romanticismo inglese che trasforma Roma in "Cime tempestose".
Nel cuore della Lombardia si nasconde un borgo che ricorda l’architettura di Gaudí.
