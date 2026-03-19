L’Atalanta è stata eliminata dalla Champions League dopo aver subito un punteggio complessivo di 10-2 nel doppio confronto con il Bayern Monaco. La squadra ha concluso la partita con un risultato positivo, pur senza poter evitare la sconfitta complessiva. Vinicius ha segnato una doppietta e ha avuto un litigio durante la gara. Con questa eliminazione, il calcio italiano si congeda dalla competizione stagionale.

Ciao Italia, si sapeva, ma fa comunque male: con l’eliminazione dell’Atalanta, travolta da un complessivo 10-2 nella sfida con il Bayern Monaco, il nostro calcio saluta la Champions. Ai quarti vanno tre spagnole ( Barcellona, Real e Atletico Madrid ), due inglesi ( Arsenal e Liverpool ), una francese ( Psg ), una tedesca ( Bayern ) e una portoghese ( Sporting Lisbona ). La disfatta del nostro calcio è certificata anche dal ranking stagionale: siamo quinti dietro Inghilterra, Spagna, Germania e Portogallo. Questi ottavi di Champions sono stati i più ricchi di gol di sempre: 68 gol tra andata e ritorno. Ora, sotto con i quarti: Psg-Liverpool, Real-Bayern, Barcellona-Atletico Madrid, Sporting-Arsenal. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - The Bold Champions, le pagelle | L’Atalanta (5) esce con dignità, ma è un’altra stroncatura al nostro calcio. Vinicius (6), doppietta e altro litigio: perché?

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