Il weekend di calcio all’estero ha portato alcune sorprese e commenti caldi. Vinicius Jr si prende i titoli con un golazo che fa infuriare i tifosi che lo fischiano, mentre Simeone si prende la sufficienza magra di 5, segno che la sua squadra sembra aver perso la strada. Intanto, il brasiliano risponde alle critiche con determinazione, e le squadre di Manchester vivono un momento opposto, più stabile. La Real Sociedad, invece, mostra il lavoro di Matarazzo, che continua a far bene.

Ecco promossi e bocciati del fine settimana nei maggiori campionati europei Con il suo Amburgo sotto 2-1 contro il Bayern Monaco si è spinto in avanti infilandosi in un buco fra Gnabry e Davies. Il suo colpo di testa è stato imparabile per Neuer, sorpreso dal suo inserimento. Il croato è ora il capocannoniere della squadra con 4 reti. Incredibile per un 18enne. Ancora di più per un difensore centrale. Con la sua doppietta (un gol su rigore, l'altro, con un potente e preciso colpo di testa) contro l'Union Berlino ha tenuto l'Hoffenheim al terzo posto in classifica. La quinta posizione è attualmente lontana 6 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le pagelle del weekend estero. Vinicius 7,5, golazo a chi lo fischia. Simeone 5, ha perso l'ambizione

Approfondimenti su Vinicius Jr

Le pagelle del weekend internazionale offrono uno sguardo obiettivo sulle prestazioni delle squadre e dei giocatori.

Durante il match tra Atletico Madrid e Real Madrid, si sono verificati due momenti di tensione tra Diego Simeone e Vinicius.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Vinicius Jr

Argomenti discussi: Le pagelle del weekend estero. Endrick 8: Real, che ti perdi! Arsenal 5: psicodramma all'orizzonte; Pagelle Pro Patria: Bolzoni ancora a secco, Tunjov e Desogus danno qualità ma non basta; Goditi le giocate più belle della Wild Card Weekend; Conference 2025: le pagelle.

L'oroscopo del weekend del 17 e 18 gennaio con le pagelle: Bilancia brilla con 'voto 10'L'energia cosmica spinge molti nati in Leone verso una revisione totale delle priorità, mettendo al primo posto i sentimenti ... it.blastingnews.com

L'oroscopo del weekend del 24 e 25 gennaio con le pagelle: Scorpione 'voto dieci'Le stelle invitano la Vergine a rallentare in quanto l'andamento del fine settimana può essere inficiato da contrattempi vari ... it.blastingnews.com

É ’ ! I Blancos passano in vantaggio con Vinicius, ma poi vengono ripresi da Jorge de Frutos. A dieci dalla fine i matagigantes rimangono in 10 per l’espulsione di Ciss e al 100’ Mbappé segna dal dis - facebook.com facebook